Online ondernemen met webshops wordt steeds toegankelijker

Het opzetten van een webshop blijft een populaire manier van ondernemen, mede omdat het steeds toegankelijker wordt om je eigen online onderneming te beginnen. Als je de juiste software aanschaft en weet waar je op moet letten, kom je al een heel eind. We zetten een paar belangrijke eerste stappen voor je onder elkaar.

Kies de juiste software

Deze keuze gaat de meeste impact maken op je ervaring met het online ondernemen. Door te kiezen voor een SaaS-aanbieder in plaats van zelf te programmeren of afhankelijk te zijn van een developer, verwijder je een aanzienlijke drempel in het proces. Een goed webshop platform zorgt voor een duidelijke fundering waarop jij de rest van je onderneming kunt bouwen. Design templates en SEO-tools geven je winkel snel een professionele uitstraling, terwijl zaken als voorraadbeheer, updates over de status van je verzendingen en omzetrapporten ervoor zorgen dat het runnen van een online onderneming een stuk overzichtelijker en makkelijker wordt. Om nog maar niet te spreken over de tijd die je bespaart.

Een professionele uitstraling

Dit is een breed begrip wat op een heleboel zaken betrekking kan hebben. Wat betreft online ondernemen zijn er een paar punten waarop bezoekers jouw professionaliteit beoordelen:

De eerste indruk : omdat mensen niet fysiek hun geld omwisselen voor een product, willen ze zo goed als zeker weten dat ze met een legitiem bedrijf te maken hebben. Zorg daarom voor een strak design met uniformiteit in kleur en lettertype, foto’s van hoge kwaliteit, en de benodigde keurmerken/KvK-nummers.

: omdat mensen niet fysiek hun geld omwisselen voor een product, willen ze zo goed als zeker weten dat ze met een legitiem bedrijf te maken hebben. Zorg daarom voor een strak design met uniformiteit in kleur en lettertype, foto’s van hoge kwaliteit, en de benodigde keurmerken/KvK-nummers. De betaling : dit is voor veel bezoekers een afhaakmoment. ‘Online windowshoppen’ is een bekend fenomeen, maar zodra mensen moeten afrekenen denken ze nog een tweede keer na over de producten in hun mandje. Wat helpt om mensen over de grens te trekken is openheid over betaling, levering en een eventueel retourbeleid.

: dit is voor veel bezoekers een afhaakmoment. ‘Online windowshoppen’ is een bekend fenomeen, maar zodra mensen moeten afrekenen denken ze nog een tweede keer na over de producten in hun mandje. Wat helpt om mensen over de grens te trekken is openheid over betaling, levering en een eventueel retourbeleid. De laatste indruk: net zo belangrijk als de eerste indruk is hoe de uiteindelijke bestelling bij de koper wordt afgeleverd. Een hergebruikte kartonnen doos met een paar stukjes plakband roept niet echt het verlangen op nog een keer bij dezelfde winkel te bestellen. Een mooi ingepakt product daarentegen kan ervoor zorgen dat mensen over je gaan praten.

Maak jezelf zichtbaar

Last but not least: mensen moeten je kunnen vinden. Ontwikkel een sterke huisstijl, en deins niet terug voor social media en de mogelijkheden die het biedt. Door onderzoek te doen naar je doelgroep en consistent te blijven in je communicatie kun je bezoekers aan je binden, en door middel van e-mailmarketing kun je ervoor zorgen dat ze bij je terugkomen voor hun aankopen.

Online ondernemen is uitdagend, maar biedt ook een heleboel mogelijkheden. Een stabiele webshop software neemt een boel obstakels uit de weg en zorgt ervoor dat je vanaf begin af aan kunt focussen op de aspecten die ervoor zorgen dat je jouw onderneming verder kunt ontwikkelen.

Dit artikel is geschreven door Lonneke van der Werff.