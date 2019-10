Politiemedewerker op non-actief om gedrag

De politie-eenheid Noord-Holland heeft een 51-jarige medewerker op non-actief gesteld wegens ongewenst gedrag. Dat meldde de politie woensdag in een persbericht. Eerder was er een oriënterend onderzoek ingesteld naar de man na een melding van een politiemedewerkster.

Zondag meldde NRC dat de teamchef van de politie Haarlemmermeer op last van zijn superieuren zijn werk had neergelegd, zodat er een onderzoek kan worden verricht naar mogelijke seksuele intimidatie door de man. Het is niet duidelijk of de teamchef de 51-jarige medewerker uit het persbericht van woensdag is, omdat de politie geen verdere mededelingen over die zaak doet.