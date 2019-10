PvdA: geen extra onderwijsgeld, geen steun

De PvdA drijft de onenigheid met het kabinet over het uitblijven van extra geld voor onder meer het onderwijs op de spits. De oppositiepartij is een van de partijen op wier steun het kabinet hoopt om plannen door de Eerste Kamer te kunnen loodsen. Maar de sociaaldemocraten dreigen tegen de onderwijsbegroting en het belastingplan te stemmen.

De partij van Lodewijk Asscher dringt al langer aan op meer geld om het lerarentekort tegen te gaan. Hij pleit verder voor een extraatje voor mensen met een laag inkomen en extra geld voor goedkope huurwoningen. Het kabinet beloofde te zoeken naar een eenmalig extraatje voor het onderwijs, maar houdt de boot verder af.

Nu minister Wopke Hoekstra van FinanciĆ«n in de Tweede Kamer zijn begroting komt verdedigen, lost Asscher een schot voor de boeg. “Ik laat zien dat het ons menens is”, zegt de PvdA-voorman in de Volkskrant. “We proberen de komende dagen de koers bij te sturen. Je kunt in de politiek alleen iets bereiken door er vol vuur voor te vechten.”

GroenLinks, dat het kabinet ook aan de noodzakelijke meerderheid in de Eerste Kamer kan helpen, toont zich juist wars van een ramkoers.