‘Regeldruk in zorg nauwelijks afgenomen’

Zorgverleners ervaren in de praktijk nog maar nauwelijks iets van vermindering van regeldruk. Vooral verzekeraars worden door de zorgverleners als belangrijke veroorzakers van allerlei rompslomp aangewezen. Daarna volgen op enige afstand ICT-systemen en wetgeving in de rangorde van boosdoeners. Dat zegt adviesorganisatie VvAA op basis van een onderzoek onder de naam Nationale (Ont)Regelmonitor.

Nog steeds ondervindt 82 procent van de 10.000 ondervraagden hinder van regeldruk op het werk, ook al wordt vermindering daarvan beloofd en nagestreefd. Het aantal zorgverleners dat weinig vertrouwen heeft in daadwerkelijke vermindering van het probleem is het laatste half jaar opgelopen van 63 naar 67 procent .

Eind vorige maand maakte onderzoeksbureau Berenschot al bekend dat zorgverleners in de langdurige zorg nu gemiddeld 35 procent van hun werktijd aan administratie besteden. Dat is zelfs 4 procent meer dan vorig jaar. In 2016 en 2017 waren ze een kwart van hun tijd aan administratie kwijt.