‘Sabotage onderzoek Douane onwaarschijnlijk’

De Douane werkt graag mee aan onderzoeken naar integriteitsschendingen. Dat de top van de dienst zo’n onderzoek actief zou hebben gedwarsboomd, zoals RTL Nieuws bericht, vindt verantwoordelijk staatssecretaris Menno Snel (Financiën) “zeer onwaarschijnlijk”.

De top van de Douane zou wetenschappers die onderzoek deden naar de reikwijdte van corruptie bij opsporingsdiensten in de Rotterdamse haven, doelbewust de voet dwars hebben gezet. RTL zegt dat te hebben vernomen van goed ingevoerde bronnen bij ministeries en opsporingsinstanties.

“Dat beeld herken ik in ieder geval niet”, zegt Snel. “Wij werken juist graag mee aan onderzoeken, daar kunnen we wat van leren. De informatie die ik nu heb, lijkt niet zo op dat beeld, alsof er een soort actieve tegenwerking is, en het past ook echt niet bij het beleid dat we hebben.”

De Douane had volgens Snel wel vragen bij de manier waarop het onderzoek werd uitgevoerd, en vroeg om een “wetenschappelijke validatie”. De onderzoekers besloten daarop zelf de studie stop te zetten. Waarom zij dat deden, zegt de staatssecretaris niet te weten. “Ik heb ze daar niets over gevraagd.”

Kamerleden reageren geschokt op het nieuws en willen snel uitleg van Snel en justitieminister Ferd Grapperhaus. “Wie deed welk onderzoeksvoorstel en wie blokkeerde het?”, wil CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt weten. Hij vraagt een overzicht van alle integriteitsschendingen bij de Douane de afgelopen drie jaar.

VVD’er Helma Lodders spreekt van een “bizar verhaal” en wil ook opheldering. “Criminelen lachen zo in hun vuistje”, aldus het Kamerlid. Haar SP-collega Renske Leijten is snoeihard. “Dit is het zoveelste voorbeeld, bij zowel Financiën als Justitie en Veiligheid, dat er onderzoek binnen de diensten wordt gefrustreerd.” Zij wil dat de onderzoekers het rapport kunnen afmaken en het rapport openbaar wordt gemaakt.

D66-Kamerlid Maarten Groothuizen heeft “heel veel vragen” naar aanleiding van het bericht, en wil er dan ook over in debat. De Douane moet integer zijn, aldus Groothuizen.