Van Haga dubt en dubt over Kamerzetel

Tweede Kamerlid Wybren van Haga, die door de VVD uit de fractie is gezet, heeft nog altijd niet besloten of hij zijn zetel teruggeeft aan zijn partij of op eigen houtje verdergaat. Daarmee blijft het onduidelijk of de regeringspartijen hun meerderheid in de Tweede Kamer definitief zijn verloren.

Het Haarlemse Kamerlid laat weten in ieder geval niet deze week de knoop door te hakken.

Van Haga heeft na zijn gedwongen vertrek uit de VVD-fractie zijn werkkamer in de VVD-vleugel moeten ontruimen en zelfs het Kamergebouw moeten verlaten. Hij heeft een kamer gekregen in een bijgebouw aan de andere kant van het Haagse Plein, waar ook ondersteunende diensten van het parlement huizen.

De coalitie kwam dinsdag tijdens de stemmingen geen stem tekort. Van Haga stemde met de liberalen mee.