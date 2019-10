Visumplicht voor Venezolanen in Cariben

Er komt een visumplicht voor Venezolanen die naar Aruba, Curaçao of Sint-Maarten willen reizen. Volgens minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) in een brief aan de Kamer wordt de visumplicht in het tweede kwartaal van volgend jaar ingevoerd.

Het aantal Venezolanen dat naar het Caribische deel van het Koninkrijk mag reizen, wordt beperkt tot maximaal 8000 per jaar. De maatregel maakt deel uit van een breder pakket om het “personenverkeer vanuit Venezuela op verantwoorde en gereguleerde wijze te laten plaatsvinden”.

Door de politieke en economische crisis in het nabijgelegen Venezuela zijn al enkele miljoenen mensen op de vlucht geslagen. Ze vluchten onder meer via de zee naar Aruba, Bonaire en Curaçao.