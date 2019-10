‘Bijna-ramp kon, had moeten worden voorkomen’

GroenLinks Den Haag is geschokt over de harde conclusies van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) over de vreugdevuren. “Vergunningen ontbraken, afspraken werden niet gehandhaafd en het was niet duidelijk met wie de gemeente afspraken had”, aldus de partij in een verklaring.

De partij wijst erop dat er door de vreugdevuren tijdens de afgelopen jaarwisseling sprake was van een bijna-ramp. “Als gevolg van de hoogte van het vuur en de windrichting waaide een regen van vuurvonken over de Keizerstraat, wat leidde tot veel schade en een angstige avond voor inwoners en bezoekers. Dit kon en had moeten worden voorkomen, zo is te lezen in het rapport.”

Volgens GroenLinks waren de stapels te hoog, stookten tonnen diesel de vuren verder op en waren de afspraken tussen gemeente en bouwers te vaag. De gemeenteraad is aan zet om te bepalen hoe het verder moet met het evenement, aldus de partij.