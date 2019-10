Commotie om folder voor innen ouderbijdrage

Leerkrachten en Tweede Kamerleden zijn boos over software waarmee scholen de vrijwillige ouderbijdrage kunnen innen. De folder die de software aanprijst, belooft dat scholen leerlingen van wie de ouders niet betalen, kunnen “uitsluiten”. Fabrikant ParnasSys spreekt van een misverstand en zegt de brochure aan te passen.

Over de vrijwillige ouderbijdrage is al jaren veel te doen, omdat ouders zich vaak wel degelijk gedwongen voelen die te betalen. Leerlingen waarvoor niet wordt betaald, mogen soms niet mee op schoolreis of meedoen aan andere activiteiten. De Kamer bespreekt inmiddels een wet die daaraan een eind moet maken.

ParnasSys, dat een administratiesysteem maakt voor basisscholen, biedt nu een programma aan dat de incasso van ouderbijdragen moet vergemakkelijken. Een school kan daarmee automatisch aanmaningen versturen en “een leerling uitsluiten” als de ouders geen bijdrage overmaken.

SP-Kamerlid Peter Kwint en zijn D66-collega Paul van Meenen maken zich boos over de “foute” software.