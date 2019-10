Bij controles op Schiphol is afgelopen zomer een grote hoeveelheid qat ontdekt. De bladeren zaten in meerdere leveringen. In totaal ging het om zo’n 811 kilo qat, meldt de douane. De drugs zaten verstopt in ladingen peterselie en koriander.

Het kauwen van blaadjes qat onderdrukt vermoeidheid en honger. Qat is vooral populair in landen als Somalië, Ethiopië en Jemen. Het pepmiddel is in veel Europese landen verboden, waaronder Duitsland, België en Nederland.