Grootste cryptocurrency nieuwsplatform lanceert nieuwe interactieve dienst!

Crypto Insiders, hét snelst groeiende Nederlandse online nieuwsplatform dat schrijft over alles wat met bitcoin, andere cryptocurrencies en blockchain-technologie te maken heeft, opent de deuren tot haar meest waardevolle en tevens interactieve content. Met deze omgeving heeft het bedrijf voor ogen iedereen wegwijs te maken in de wereld van digitale valuta en de achterliggende technologie.

Wat zijn unieke elementen van een specifieke cryptocurrency, hoe werkt technische analyse én is dit een goed moment om een specifieke cryptocurrency te kopen? Vragen die middels de nieuwe dienst uitvoerig en duidelijk worden beantwoord.

Aan de hand van videomateriaal, trading signals, diepgaande uitleg, Ask Me Anything (AMA)-sessies met experts en bekende analisten, technische analyses, podcasts en koersupdates zal Crypto Insiders zoveel mogelijk kennis delen zodat leden de materie beter leren begrijpen en zich met een vertrouwd gevoel kunnen wagen aan het handelen in cryptocurrencies.

Unieke aanpak

Premiumdiensten zijn ouder dan het internet, maar het Nederlandse nieuwsplatform heeft toch weten te innoveren. Sinds de oprichting in maart 2018 luistert het bedrijf aandachtig naar de wensen van haar bezoekers en met de nieuwe interactieve dienst is dit luisterend oor net zo aanwezig: content on demand! Ben je bijvoorbeeld benieuwd naar de potentie van die ene cryptocurrency? Dan kan je dat aangeven middels een poll en gaan de analisten aan de slag. Het bedrijf geeft momenteel een gratis proefperiode weg en daarmee een kijkje in de keuken: van uitgebreide geschreven rapportages over de basis van technische analyse, door de lezers aangevraagde uitleg over altcoins, dagelijkse koersupdates van Michiel Ipenburg tot wekelijkse macro-updates van David van Ineveld op video.

Nu een maand gratis proberen

Ben je op zoek naar een dienst met een diversiteit aan content? Dan heb je die zojuist gevonden! Weet je niet zeker of dit iets voor jou is? Ook dan heb je geen reden je niet aan te melden. De eerste maand is namelijk gratis en jij bepaalt waar de analisten over spreken. Als kers op de taart blijft de gewenste content altijd vindbaar in de online kennisbank. Lees daar nu alles over Cardano (ADA) en de basis van technische analyse.

Meld je nu aan op members.crypto-insiders.nl om gratis toegang te krijgen.