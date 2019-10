Haagse raad zegt vertrouwen in wethouders op

De gemeenteraad van Den Haag heeft geen vertrouwen meer in de wethouders Richard de Mos en Rachid Guernaoui. Die worden verdacht van corruptie en hebben zich daarom tijdelijk teruggetrokken. De raadsleden namen in de nacht van woensdag op donderdag een motie van wantrouwen aan, na een urenlang debat. Het is een eerste stap naar een definitief vertrek van De Mos en Guernaoui.

De motie was ingediend door D66, VVD en GroenLinks. Die zaten tot woensdag in een college met de partij van de twee wethouders, Hart voor Den Haag/Groep de Mos. Die coalitie is geklapt. De motie van wantrouwen kreeg steun van onder meer CDA, PvdA, SP en ChristenUnie-SGP.

De Mos en Guernaoui waren niet bij het debat aanwezig. Zij moeten op de hoogte worden gesteld van de motie en krijgen dan de kans om zelf formeel op te stappen. Als ze dat niet doen, moet de raad in een volgende vergadering over een definitief ontslag van De Mos en Guernaoui stemmen.

De Mos en Guernaoui zouden bevriende ondernemers hebben geholpen met vergunningen in ruil voor donaties aan de partij. Hun werkkamers en woningen werden dinsdag doorzocht door de rijksrecherche.