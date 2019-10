Kabinet wil ouderen inenten tegen gordelroos

Het kabinet wil ouderen voortaan laten inenten tegen gordelroos. Maar dat gaat nog wel even duren, want het nieuwe vaccin dat verantwoordelijk staatssecretaris Paul Blokhuis wil gebruiken is voorlopig niet voorradig. Bovendien moet eerst de prijs naar beneden.

Ouderenorganisaties dringen al geruime tijd aan op vaccinatie tegen gordelroos, waarmee vooral ouderen kampen. Blokhuis vindt dat, nu het nieuwe middel RZV er is, ook de moeite waard. Hij wil mensen op 60-jarige leeftijd inenten.

De Gezondheidsraad, die de staatssecretaris aanraadde om de inenting in te voeren, stelde ook een inhaalslag voor. Wie al ouder is dan zestig als de vaccinatie wordt ingevoerd, zou ook moeten worden inge├źnt. Blokhuis vraagt zich nog af hoe hij dat zou moeten aanpakken. Het gaat om miljoenen mensen.

Gordelroos, dat veroorzaakt wordt door hetzelfde virus als waterpokken, is een pijnlijke ziekte. Het begint meestal met jeuk, tintelingen en een brandende pijn, waarna blaasjes en korstjes volgen. De ziekte wordt weinig mensen fataal, maar pati├źnten houden er soms wel langdurige zenuwpijn aan over.