Krikke: wist niet van diesel bij vreugdevuur

De Haagse burgemeester Pauline Krikke wist naar eigen zeggen niet dat vaten diesel werden gebruikt bij het vreugdevuur op het strand van Scheveningen. “Natuurlijk weet ik dat zo’n stapel niet aan gaat met een lucifer, maar deze vaten diesel, daar schrok ik ontzettend van in het onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid”, zegt Krikke tegen het ANP.

Het gebruik van diesel was volgens de Onderzoeksraad een van de oorzaken van het vliegvuur. Een regen van vonken trok op de nieuwjaarsnacht over de bebouwing van Scheveningen. Meerdere mensen raakten lichtgewond. Krikke is ervan overtuigd dat de bouwers niet wilden dat het vreugdevuur zo uit de hand zou lopen. “De bouwers hebben hun familie op Scheveningen wonen, ze wonen zelf op Scheveningen. Dit is wat ze absoluut niet gewild hebben.”

Volgens de Onderzoeksraad voor Veiligheid was de gemeente formeel niet op de hoogte van de diesel, maar was het een publiek geheim dat al jaren brandversnellende middelen werden gebruikt bij de twee vuurstapels in Den Haag, die van Scheveningen en die van Duindorp.