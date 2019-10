Arrestaties bij ontruiming kraakpand Groningen

De politie in Groningen heeft elf mensen aangehouden bij de ontruiming van een gekraakt pand aan de Akerkstraat in de stad. Die weigerden volgens de politie ondanks een herhaaldelijk verzoek te vertrekken.

Sinds zondag hadden internationale studenten en leden van een kraakbeweging met zo’n vijftig man hun intrek genomen in de voormalige drukkerij Heykens. Ze wilden hiermee hun onvrede uiten over de studentenhuisvesting in de stad. Aan het pand hebben ze een groot spandoek opgehangen met de tekst: ‘We can not live on waitinglists’.

De gemeente Groningen hield woensdag een spoeddebat over de kraakactie. Burgemeester Koen Schuiling riep de krakers daarin op te vertrekken. “Uw actie heeft eraan bijgedragen dat de problemen met studentenhuisvesting op de kaart staan”, zei Schuiling.

Daar werd echter geen gehoor aan gegeven. De politie ging daarom over tot ontruiming van het pand. De mobiele eenheid verleende hierbij assistentie.