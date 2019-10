Tweede station Zwolle gaat half december open

Zwolle krijgt eindelijk een tweede treinstation. De halte Zwolle Stadshagen gaat op 15 december open. Het nieuwe station ligt op de Kamperlijn tussen Kampen en Zwolle.

Spoorbeheerder ProRail meldt dat in juni proefritten zijn uitgevoerd. Daaruit blijkt dat het mogelijk is op de Kamperlijn een veilige en betrouwbare dienstregeling met een snelheid van 100 km per uur te onderhouden. Daarom heeft de provincie Overijssel na overleg met vervoerder Keolis Nederland, ProRail en de gemeenten Zwolle en Kampen besloten station Zwolle Stadshagen vanaf half december in de dienstregeling op te nemen.

Zwolle Stadshagen zou eigenlijk al in december 2017 opengaan. Kort voor de opening bleek dat de bodem onder de Kamperlijn te slap is voor een snelheid van 140 km per uur. De snelheid moest daarom omlaag naar 100 kilometer per uur. Daardoor was er geen tijd meer voor een stop in Stadshagen. Door een aantal aanpassingen, onder andere in de dienstregeling, is dat nu wel mogelijk.