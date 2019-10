Acht arrestaties in illegale sigarettenfabriek

In Zeeland is vrijdag een illegale sigarettenfabriek opgerold. Die was op dat moment in bedrijf. Acht mannen zijn opgepakt. In de loods zijn 1,5 miljoen sigaretten en 10.000 kilo ruwe tabak gevonden. Die worden vernietigd, net als de machines waarmee de sigaretten werden gemaakt.

De makers wilden de sigaretten waarschijnlijk in Nederland en Belgiƫ verkopen. Volgens de FIOD, de opsporingsdienst van de Belastingdienst, stonden in de loods 104 dozen met ruim een miljoen sigaretten, 217 dozen met 440.000 losse sigaretten en 71 dozen met ruwe tabak.