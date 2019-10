Amsterdam verbiedt blokkade klimaatactivisten

Klimaatactivisten van de actiegroep Extinction Rebellion mogen maandag niet de Stadhouderskade voor het Rijksmuseum in Amsterdam blokkeren. Dat schrijft burgemeester Femke Halsema in een brief. De actievoerders hebben aangekondigd dat ze voor onbepaalde tijd bij het Rijksmuseum het fiets- en autoverkeer willen hinderen. Volgens Halsema is deze manier van demonstreren strafbaar. Bovendien vreest de politie voor wanordelijkheden.

Zo zouden de actievoerders weerstand willen bieden als de politie optreedt tegen de blokkade, schrijft de burgemeester. Ze benadrukt dat de betogers met hun voorgenomen actie niet alleen de bewegingsvrijheid van de Amsterdammers belemmeren, maar ook de nooduitgangen van het Rijksmuseum en de route voor hulpdiensten hinderen, waardoor spoedeisende hulpverlening in gevaar komt. “Dat uw voornemen geen einddatum of eindtijd kent, maakt dat de kans en de ernst van bovenstaande risico’s groot zijn.”

De demonstranten kunnen wel onder voorwaarden terecht op het Museumplein. Maar overnachten is hier zonder benodigde vergunning verboden en de actievoerders mogen zich nergens aan vastketenen. Ook moet de actie maandagavond om 19.00 uur worden beëindigd.

Een woordvoerder van Extinction Rebellion zegt dat de blokkade van de Stadhouderskade gewoon doorgaat. “Voor ons verandert er niks. Wij gebruiken burgerlijke ongehoorzaamheid om de overheid te dwingen iets aan het klimaat te doen.” Volgens hem hinderen de betogers geen nooduitgangen en kunnen hulpdiensten uitwijken naar andere wegen, “net als bij de marathon van Amsterdam die hier ook langskomt”.

Extinction Rebellion wil maandagochtend vroeg de blokkade opwerpen met naar eigen zeggen ruim duizend actievoerders in de strijd voor een beter klimaatbeleid. Ze schrijven dat de actie zo lang zal duren als nodig is om de eisen van de betogers in te willigen. In veel andere steden ter wereld zijn vergelijkbare acties aangekondigd.