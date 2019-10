Beelden aan zee viert jubileum met Niki de Saint Phalle

Museum Beelden aan Zee in Scheveningen bestaat 25 jaar. Het klapstuk van het jubileum moet, vanaf zaterdag, de overzichtstentoonstelling worden van het werk van de Franse beeldhouwster Niki de Saint Phalle (1930 – 2002). Op de expo zijn alleen al dertig Nana’s van haar hand te zien, de kleurrijke, speelse en voluptueuze vrouwenbeelden waarmee ze zo beroemd is geworden. “Een zomerse tentoonstelling in de winter”, belooft samensteller Joost Bergman.

De Saint Phalle was een zeer sterke vrouw en haar Nana’s zijn dat ook, zegt Bergman. Met de fleurige en uitbundige Nana’s, aanvankelijk van wol en papier maché en later van polyester, vierde de kunstenares volgens hem de ontworsteling aan het seksueel misbruik waarin ze in haar jeugd ten prooi viel. De vrouwen van De Saint Phalle zijn overigens niet altijd even bont: in Scheveningen is ook een totaal witte bruid te zien, verrijkt met zogenoemde ‘objets trouvés’ zoals oude speelgoedpoppen.

Er zijn nog meer dan tachtig andere objecten te bewonderen, van tekeningen en litho’s tot zelfs parfumflesjes, want De Saint Phalle zette ook een eigen geurlijn in de markt. De winkel van het museum brengt verder opnieuw de opblaasnana’s in omloop die in vroeger jaren met succes voor een habbekrats door De Bijenkorf werden verkocht. De Saint Phalle wilde haar kunst met deze handel niet alleen dichtbij bij alle mensen brengen, ze moest ook gewoon geld verdienen. Haar opmerkelijke oog voor commercie is een facet dat ook op de tentoonstelling aan de orde komt.

De ‘girlpower’ van de kunstenares is één van de redenen voor het museum om met haar werk het zilveren jubileum luister bij te zetten, juist omdat dat samenvalt met van het honderdjarig bestaan van het vrouwenkiesrecht. Dat de Nana’s vaak ‘gekleed’ zijn in felgekleurde badkleding, is weer een geinige verwijzing naar vestigingsplaats Scheveningen.

Het particuliere museum Beelden aan Zee werd in 1994 in de badplaats geopend met de beeldenverzameling van het echtpaar Scholten-Miltenburg als basis. Het stel, van wie Lida nog leeft en inmiddels 97 is, plaatste het mensbeeld voorop bij het verzamelen. In 1980 kochten de Scholtens het werk Les Baigneurs van De Saint Phalle, die toen al menige expo in Nederland had gehad. ‘Kunstpaus’ Willem Sandberg, van 1945 tot 1963 directeur van het Stedelijk Museum in Amsterdam, bezorgde de kunstenares in de jaren zestig de eerste tentoonstellingen in ons land.

Niki de Saint Phalle aan Zee duurt tot en met februari.