Bon Bini Holland wint Gouden Kalf van publiek

De komedie Bon Bini Holland 2, van en met komiek Jandino Asporaat, heeft dit jaar het Gouden Kalf van het Publiek gewonnen. Het is de eerste van de Gouden Kalveren die dit jaar bekendgemaakt wordt. De uitreiking van de andere beeldjes vindt vrijdagavond plaats tijdens de slotavond van het Nederlands Filmfestival in Utrecht.

Bon Bini Holland 2 kreeg van het Nederlandse publiek de meeste stemmen en passeerde de andere twee genomineerden in deze categorie, Verliefd op Cuba en Doris. In 2016 werd ook het eerste deel in de reeks met het Gouden Kalf van het Publiek onderscheiden.

De komedie trok in de bioscopen meer dan 700.000 bezoekers. In Bon Bini Holland 2 moet Robertico (Jandino Asporaat) wat relatieperikelen overwinnen. Net als hij zijn vriendin Noëlla (Liliana de Vries) op Curaçao ten huwelijk wil vragen, besluit zij een time-out in te lassen. Robertico is vastberaden haar terug te winnen en vliegt haar vanuit Curaçao achterna naar Nederland. Daar blijkt concurrentie op de loer te liggen: de aantrekkelijke Christiaan (Steef de Bot).

De film is geregisseerd door Jon Karthaus.