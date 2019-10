‘Caloh Wagoh had drie moordcommando’s’

Motorclub Caloh Wagoh heeft over drie moordcommando’s beschikt. Delano R., medeoprichter van de club, stuurde de commando’s aan. R. nam opdrachten aan van onder anderen de voortvluchtige crimineel Ridouan Taghi, die het best betaalde. Via lid en ‘raadgever’ van Caloh Wagoh Greg R. kwamen er ook moordopdrachten binnen van criminele groepen Turken.

Dat heeft kroongetuige Tony de G. verklaard, zo heeft het Openbaar Ministerie vrijdag gezegd, tijdens een inleidende zitting tegen R. en R. (geen familie) en een groep medeverdachten, in het zogeheten onderzoek-Eris.

De G. heeft een reeks verklaringen afgelegd in het steeds verder uitdijende Eris, gericht op een reeks liquidaties dan wel pogingen of plannen daartoe van een groep van veertien verdachten. Delano R. geldt als hoofdverdachte.

Behalve over een reeks verklaringen van kroongetuige De G. beschikt justitie over een grote hoeveelheid ontsleutelde communicatie tussen diverse verdachten, zogeheten PGP-berichten. Ridouan Taghi is het middelpunt van een andere grote zaak, Marengo, die verwant is aan het onderzoek-Eris. In beide zaken gaat het om nietsontziend en zeer grof geweld in de onderwereld. Ook in Marengo speelt een kroongetuige een centrale rol. Het OM zal “op termijn” de rol van Taghi in Eris bekijken. Hem gelijktijdig in beide zaken – Marengo en Eris – vervolgen, acht justitie “niet opportuun”.

De G. (35) was zelf actief voor een van de moordcellen. Na de moord op Jair Wessels, op 7 juli 2017 in Breukelen, vluchtte hij naar Spanje. Naar eigen zeggen wilde hij vanaf dat moment niet meer voor de moordorganisatie werken en kon hij “geen kant meer op”. Toen besloot hij spijtoptant te worden.

Het OM sprak met weerzin over de criminele bloeddorst van Caloh Wagoh. Rode draad in het onderzoek zijn “dood en wapens”, aldus de officier van justitie. “Dood op bestelling. Dood in opdracht. Sommige mensen geven opdracht om hun tuin op te laten knappen. In deze moordclub ging het net zo makkelijk om opdrachten om mensen kapot te knallen. Dat is de samenvatting.”