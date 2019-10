Drie Gouden Kalveren voor Dirty God

De speelfilm Dirty God van regisseur Sacha Polak heeft drie Gouden Kalveren gewonnen, voor beste film, beste regie en beste muziek. Het drama over een Londense vrouw die gewond raakt door een zuuraanval van haar ex kreeg de awards vrijdagavond uitgereikt op het Gala van de Nederlandse Film in Utrecht.

Niemand in de stad van Michiel van Erp, het portret van drie opgroeiende studenten, die met negen nominaties gold als grote favoriet, moest genoegen nemen met twee awards: voor beste vrouwelijke bijrol (Julia Akkermans) en beste camerawerk.