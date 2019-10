Eind aan ‘herkeuring’ chronisch zieke

Chronisch zieken hoeven vanaf volgend jaar niet meer steeds aan te tonen dat ze nog altijd ziek zijn. Als de diagnose eenmaal is gesteld, krijgen zij voor onbepaalde tijd hun zorg vergoed, heeft het kabinet met de zorgverzekeraars afgesproken. De maatregel is ook bedoeld om de onnodige en verlammende administratie in de zorg terug te dringen. De strijd daartegen werpt nog te weinig vruchten af.

PatiĆ«nten hebben er vaak het land aan dat ze keer op keer bij de dokter langs moeten om te laten zien dat hun chronische aandoening of beperking niet over is. “Dat is natuurlijk om gek van te worden”, zeggen minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid en Bruno Bruins voor Medische Zorg.

Zorgverzekeraars gaan nu een lijst maken met ziekten en beperkingen waarvoor herdiagnose niet meer nodig is. Zij schrappen de regel naar eigen zeggen graag. Daar hebben verzekerden, maar ook zorgverleners baat bij, denken ze.

De “vervelende” eis voor mensen die niet meer beter worden is volgens de ministers ook “typisch een voorbeeld waarbij de huidige regels onnodig en belemmerend zijn”. Daar willen ze vanaf. Het schrappen van de regel is een van hun maatregelen om de boekhoudkundige rompslomp in de zorg tegen te gaan.