Filmwereld maakt zich op voor Gouden Kalveren

Met de uitreiking van de Gouden Kalveren komt vrijdagavond een eind aan de 39e editie van het Nederlands Film Festival (NFF). Tijdens het gala, dat plaatsheeft in de Stadsschouwburg Utrecht, is de boekverfilming Niemand in de stad van regisseur Michiel van Erp favoriet met negen nominaties.

Het drama over drie studenten maakt onder meer kans in de categorie├źn beste film, regie, scenario en hoofdrolspeler (Minne Koole). De film Baantjer: het begin, een prequel op de oude serie gebaseerd op de boeken over rechercheur De Cock, ontving zes nominaties verdeeld over vier categorie├źn.

Opvallend is dat er geen enkele grote publieksfavoriet in de race is voor de ‘Nederlandse Oscars’. Alleen Baantjer wist meer dan 100.000 bezoekers naar de bioscoop te trekken. Successen als Verliefd op Cuba en Bon Bini Holland 2 werden niet genomineerd.

Net als afgelopen jaren wordt het gala niet in zijn geheel uitgezonden op televisie. Wel is de uitreiking rechtstreeks op de site van het NFF te volgen en is er op NPO 1 een speciale TV Show met Ivo Niehe rond de Gouden Kalveren.