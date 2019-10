‘Geen bewijs voor oplossing stikstofcommissie’

Het is niet wetenschappelijk bewezen dat langzamer rijden de stikstofuitstoot wezenlijk vermindert. Dat zegt de directeur van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid Henk Stipdonk in Trouw. De commissie-Remkes deed vorige week de aanbeveling dat langzamer rijden in de buurt van natuurgebieden voor minder uitstoot van stikstof kan zorgen.

“Er is in de wetenschap nog heel weinig bekend over het effect van een verlaging van de snelheidslimiet op de uitstoot van stikstofoxiden door het wegverkeer”, aldus Stipdonk in de krant. Volgens de wetenschapper is er in het rapport van de commissie onder leiding van Johan Remkes ook geen wetenschappelijk bewijs voor de bewering.

Stipdonk denkt dat de stikstofuitstoot met minder dan een procent zou worden verminderd door de maximale rijsnelheid aan te passen. Toch houdt hij een slag om de arm. “we weten het niet precies. Je zou willen dat zo’n besluit wordt gebaseerd op wetenschappelijke kennis. Maar zo ver zijn we nog niet.”