Liquidatieproces niet eerder dan ’21 behandeld

Het omvangrijke liquidatieproces rondom leden van de motorclub Caloh Wagoh zal niet eerder dan 2021 inhoudelijk worden behandeld. Dat is de voorspelling van het Openbaar Ministerie.

“Het streven van politie en justitie is dat het onderzoek aan het eind van dit jaar grotendeels is afgerond. Het jaar 2020 zou dan in het teken kunnen staan van de uitvoering van de onderzoekswensen van de verdediging”, meldt het OM.

De zaak draait om veertien verdachten. Deze kopstukken en leden van de motorclub worden verdacht van het uitzetten, voorbereiden en plegen van meerdere liquidaties, onder meer in opdracht van de voortvluchtige crimineel Ridouan Taghi. Hoofdverdachte is Delano R., hij zou de opdrachten hebben aangenomen en die vervolgens hebben uitgezet. De zaak kwam mede aan het rollen door verklaringen van kroongetuige Tony de G.

De zaak heeft steeds meer raakvlakken met een ander groot liquidatieproces: Marengo. Ook hier wordt Taghi als opdrachtgever gezien en ook hier heeft een kroongetuige belastende verklaringen afgelegd. De advocaat van de kroongetuige in Marengo werd vorige maand doodgeschoten; waarschijnlijk houdt die moord verband met zijn werk.