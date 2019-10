Nieuwe baas voor Kunsthal

Nathanja van Dijk wordt de nieuwe directeur van museum Kunsthal in Rotterdam. Van Dijk (1984) is kunsthistorica, curator en cultureel ondernemer. Zij volgt Emily Ansenk op, die algemeen directeur van het Holland Festival is geworden.

Van Dijk is medeoprichter van kunstinstelling A Tale of a Tub in Rotterdam. Ook was zij artistiek directeur van onder meer de Frankendael Foundation in Amsterdam. Sinds 2009 is ze verder actief als onafhankelijk tentoonstellingsmaker in binnen- en buitenland, waarbij ze altijd bruggen probeert te slaan tussen kunst en de actualiteit.

Nathanja van Dijk heeft zin in haar nieuwe baan: “Kunsthal Rotterdam is een geweldig instituut met lef en energie. Dankzij haar dynamische, contrastrijke en altijd verrassende programmering is de Kunsthal dé plek waar de wereld in al haar verscheidenheid binnen wordt gelaten.”