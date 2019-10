NVWA voerde extra controles uit bij Offerman

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft de afgelopen maanden al extra’s controles uitgevoerd bij vleesverwerker Offerman in Aalsmeer. “Op 31 juli kwam bij ons het signaal van het RIVM binnen dat ziektegevallen in het verleden wellicht toe te schrijven zijn aan de listeria-stam bij dit bedrijf”, aldus een NVWA-woordvoerster.

“Dat was voor ons aanleiding om de situatie bij Offerman te bekijken. De inspecteurs zagen meteen verbeterpunten, vooral op het gebied van hygiĆ«ne, zoals het schoonmaken van de productiehal en in het bijzonder de productielijnen.”

De vleeswarenproducent uit Aalsmeer was dus al langer in beeld bij de NVWA. In augustus en september zijn inspecteurs geregeld langs geweest en werden monsters genomen. “Tot woensdag was er geen sprake van overschrijdingen van de listeria-norm. Toen kwam de bevestiging van de link” met de listeria-stam.

Drie mensen zijn overleden door de listeriabesmetting in vleeswaren van producent Offerman. Een vrouw heeft er een miskraam door gehad.