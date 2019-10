Offerman: terughalen vleeswaren is prioriteit

De aandacht van vleeswarenmaker Offerman ligt volledig op het terughalen van met listeriabacterie besmette producten, laat een woordvoerster weten. Ook spant het bedrijf uit Almelo zich in om “nieuwe productiestromen te creëren om de markt weer zo snel mogelijk te voorzien van vleeswaren”. Gekeken wordt of de weggevallen productie elders opgevangen kan worden.

Offerman sloot zijn fabriek in Aalsmeer op donderdag “per direct” na de aanwijzing van een bacteriebesmetting. Het snijden en verpakken van vleeswaren in die fabriek mag pas worden hervat als alle productielocaties grondig zijn schoongemaakt en heringericht én zijn goedgekeurd door de NVWA, zo heeft die instantie het bedrijf laten weten. De terughaalactie is ook donderdag van start gegaan. Dat supermarkten alle vleesproducten van Offerman uit de schappen halen, kwam voor het bedrijf onverwacht, zei directeur Arjen Vonk van Offerman tegen de NOS.

De vleeswarenproducent wil momenteel niet ingaan op de te verwachten financiële schade. Het Belgische moederbedrijf Ter Beke kan eveneens geen inschatting geven van de financiële impact.

Drie mensen zijn overleden door de listeriabesmetting in vleeswaren van producent Offerman. Een vrouw heeft er een miskraam door gehad, zo werd vrijdag bekend.