OM bekijkt mogelijke vervolging Offerman

Het Openbaar Ministerie (OM) bekijkt of vleeswarenfabrikant Offerman mogelijk strafbare feiten heeft gepleegd, waardoor de listeriabacterie in hun producten terecht kon komen. Als dat zo is, zou er eventueel een strafrechtelijk onderzoek kunnen komen, aldus een woordvoerster vrijdag.

Volgens de woordvoerster is het bij zulke incidenten gebruikelijk dat het OM “meekijkt” met de onderzoeken naar de besmetting. Drie mensen overleden na het eten van de besmette vleeswaren, een vrouw kreeg een miskraam en zeventien mensen werden ziek.