Oude tijden herleven: Abbey Road op nummer 1

Muziekliefhebbers kunnen maar geen genoeg krijgen van het laatste meesterwerk Abbey Road van The Beatles. Het album staat na vijftig jaar weer op de eerste plaats in de Album Top 100. Ter gelegenheid van het jubileum verscheen vorige week vrijdag een speciale editie. Abbey Road voerde de Album Top 100 in december 1969, bijna drie maanden na de release, voor het laatst aan.

Abbey Road dook de afgelopen jaren geregeld op in de Album Top 100, maar wist tot deze week de koppositie niet meer terug te pakken. In 2009, toen de plaat veertig jaar oud was, kwam het album niet verder dan de 47e plek. Ook in 2013, 2015 en 2016 stond Abbey Road weer in de albumlijst.

Voor de vorige week verschenen speciale uitgave zijn de nummers op het album opnieuw gemixt. Daarnaast staan er originele opnames en demo’s op de plaat en is er een boek met onder meer handgeschreven songteksten en foto’s van bandleden Paul McCartney, John Lennon, Ringo Starr en George Harrison.

De internationaal vermaarde Nederlandse coverband The Analogues speelt zaterdag in een uitverkochte Ziggo Dome Let it Be: Abbey Road: een integrale uitvoering van Abbey Road aangevuld met hoogtepunten van het album Let It Be. Na het concert in Amsterdam starten The Analogues eind van het jaar een theatertour.