Ouderendag in teken van eenzaamheid

Vrijdag is het Nationale Ouderendag en daarom zetten bekende en onbekende Nederlanders zich in om eenzaamheid onder ouderen tegen te gaan. Dat doen ze door vierhonderd wensen van ouderen in vervulling te laten gaan. Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Johnny de Mol geven 9.30 uur het startschot op het Plein in Den Haag.

Daarna zijn daar sportwedstrijden tussen 55-plussers en YouTubers van het kanaal De Bankzitters. Zij spelen walking football, walking hockey en andere ouderensporten. De ouderen worden gecoacht door onder meer Johnny de Mol, Gerard Joling, Irene Moors, Dennis van der Geest en Wolter Kroes.

’s Middags is op zo’n honderd locaties in het land een voorleeslunch. Catherine Keyl, Jan Slagter, Nico Dijkshoorn en anderen lezen dan een verhaal van Maarten Spanjer voor aan ouderen.