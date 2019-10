ProRail pakt monumentale perronkappen aan

ProRail gaat de komende jaren flink aan de slag om monumentale perronkappen en gietijzeren stationsdelen aan te passen aan de moderne tijd.

ProRail beheert en onderhoudt ruim 400 stations in Nederland. 350 daarvan hebben perronkappen. Veel van die monumentale gebouwen stammen uit de 19e of begin 20e eeuw en zijn niet meer berekend op het huidige gebruik, aldus ProRail. “De unieke monumentale perronkappen van deze stations zijn gebouwd in een andere tijd en met andere kennis dan waar we tegenwoordig over beschikken”, aldus ProRail.”Constructies zijn aangetast door de tand des tijds en op verschillende plekken is roest- en scheurschade ontstaan. Maar we stellen tegenwoordig ook andere eisen aan onze gebouwen. Klimaatverandering speelt daar een rol in.”

Volgens de spoorbeheerder is het de bedoeling het historische uiterlijk van stations te behouden. Tegelijk moet de constructie grondig worden verbeterd en duurzamer gemaakt. Daarvoor worden bijvoorbeeld zonnepanelen geplaatst. De komende tijd wordt gewerkt aan onder meer de stations in Leeuwarden, Groningen, Harlingen en Driebergen-Zeist.