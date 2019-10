Rutte: geen ja tegen brexitplan Johnson

Het kabinet kan geen “ja” zeggen tegen het nieuwe plan van de Britse premier Boris Johnson voor een brexit. “Er zijn heel veel vragen over te stellen. Het biedt hooguit een basis om door te praten”, zei premier Mark Rutte vrijdag. Hij verwees verder naar de brexitonderhandelaar van de EU, de Fransman Michel Barnier. “Die is in gesprek met de Britten.”

In het compromisplan van Johnson wordt de backstop, de regeling die moet garanderen dat er na de brexit geen harde, fysieke grens tussen Noord-Ierland en EU-lidstaat Ierland ontstaat, geschrapt. Johnson wil voor het hele Ierse eiland een zone met dezelfde regels voor alle goederen zodat het handelsverkeer zonder controles kan doorgaan. In Brussel is niet enthousiast gereageerd op dit voorstel.

Rutte wilde geen inhoudelijk commentaar gegeven op berichten dat Johnson om uitstel van de brexit zou vragen als er niet snel een akkoord komt met Brussel. Hij wees wel op Britse wetgeving, die de wettelijke verplichting met zich meebrengt om uitstel te vragen als er voor 31 oktober geen brexitdeal ligt. Rutte onderstreepte dat uitstel voor Nederland alleen in aanmerking komt als er zicht is op een oplossing. “Uitstel om het uitstel, daar is volgens mij niemand voor.”