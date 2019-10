Samengaan afvalbedrijf AEB en HVC van de baan

Het Amsterdamse afval- en energiebedrijf AEB wordt niet ondergebracht bij het publieke nutsbedrijf HVC. Ondanks een voorkeur van het Amsterdamse college voor die oplossing voor het noodlijdende AEB, zijn gesprekken over samengaan met HVC mislukt. Dat meldt het stadsbestuur in een brief aan de gemeenteraad.

Gedacht wordt nu aan het verkopen van het hele bedrijf of delen daarvan. Dat moet een ‘competitief verkooptraject’ worden, waarin private en publieke partijen in concurrentie een bod kunnen doen. Maar ook het behoud van AEB voor Amsterdam als enige aandeelhouder is nog niet van tafel. Het college brengt de komende tijd in kaart wat de financiële gevolgen zijn van beide opties. In alle gevallen moet de hoofdtaak van AEB, afval en slib verbranden en warmte leveren, overeind blijven.