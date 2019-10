Ziekenhuis Amphia in Breda kampt met een storing in zijn data- en telefonienetwerk. Het is telefonisch niet bereikbaar en er is beperkt toegang tot bepaalde patiëntendossiers. Geplande operaties worden opgeschort , maar afspraken op de poli’s gaan gewoon door.

“Wij kunnen helaas nu nog niet aangeven hoe lang dit probleem zal duren”, aldus het hospitaal op de eigen site.