Verkenner onderzoekt nieuwe coalitie Den Haag

De gemeente Den Haag krijgt een verkenner, die moet gaan kijken wat de mogelijkheden voor een nieuw stadsbestuur zijn. Het is Tom de Bruijn, die tot vorig jaar wethouder in de hofstad was en in 2014 formateur in Den Haag was. De Bruijn (D66) begint maandag.

De oude coalitie klapte woensdag. VVD, D66 en GroenLinks wilden niet langer samenwerken met de lokale partij Hart voor Den Haag/Groep de Mos. Twee wethouders van die partij worden verdacht van onder meer corruptie. Ze zouden tegen betaling bevriende ondernemers hebben geholpen met vergunningen.

VVD, D66 en GroenLinks willen dat er een stabiel bestuur komt “dat kan rekenen op een meerderheid in de gemeenteraad”. Er zijn minstens twee partijen nodig om de drie aan een meerderheid te helpen. Dat kunnen bijvoorbeeld CDA en PvdA zijn. Hart voor Den Haag/Groep de Mos is de grootste partij in de gemeenteraad van Den Haag.