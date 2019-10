8000 mensen bij festiviteiten rond Maastunnel

De openstelling van de autobuizen van de Maastunnel in Rotterdam en de bijkomende festiviteiten zijn zaterdag door ongeveer 8000 mensen bezocht. Om te vieren dat de tunnel is gerenoveerd, waren de buizen voor één keer opengesteld voor voetgangers.

“Het was super, helemaal geweldig”, aldus een woordvoerster. “We hadden bof met het weer, heel veel mensen trokken erop uit om voor één keer in de geschiedenis door deze tunnel te kunnen lopen.” Gedurende de hele dag waren er activiteiten, zoals een hardloopwedstrijd door de tunnel. Daaraan deden in totaal 750 mensen mee.

Bezoekers konden aanschouwen wat voor werkzaamheden zijn gedaan in de tunnel, die geldt als een Rotterdams icoon.