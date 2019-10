Arnhem laatste keer decor voor Living Statues

Voor de laatste keer is Arnhem dit weekeinde het decor voor honderden Living Statues (levende standbeelden) uit de hele wereld. Het drukbezochte evenement is volgens organisator Robin Hagen toe aan “nieuwe uitdagingen en misschien ook een nieuwe stad”. De gemeente Arnhem schroefde bovendien de subsidie voor het festival terug.

Toen Hagen in 1996 begon met een Nederlands kampioenschap Living Statues, was het fenomeen in Nederland nog onbekend. Maar optredens als levend standbeeld namen over de hele wereld een grote vlucht. Vanaf 2004 was Arnhem het toneel van het wereldkampioenschap.

Aan het veertiende WK in Arnhem doen zondag ruim honderd professionele standbeelden mee, veertig amateurs en ruim vijftig kinderen. Zij staan op zes pleinen, verdeeld over het stadscentrum. In de straten tussen de pleinen zijn allerlei andere voorstellingen te zien. De prijsuitreiking is om 17.00 uur.

Zaterdag doen veel van de kampioenen uit de afgelopen jaren mee aan een parade door de Arnhemse binnenstad.