Burgemeester blij met vertrek De la Vega

Burgemeester Petra Dassen van Kerkrade is een tevreden mens. Dat liet ze zaterdag weten nadat duidelijk was geworden dat Mauricio Garcia de la Vega besloten heeft per direct bij Roda JC te vertrekken. “Ik ben blij dat nu gezocht kan worden naar nieuwe investeerders”, zei Dassen. Maar ze kwam ook met een waarschuwing: “Roda is er nog niet”.

De la Vega besloot de eer aan zichzelf te houden na een turbulente week, waarbij praktisch iedereen in Kerkrade die met Roda van doen had, zich van hem afkeerde. Vorige week vrijdag zetten boze fans hem zelfs het stadion uit.

Dassen zat zaterdag samen met afgevaardigden van de KNVB, Roda en de Keuken Kampioen Divisie met de Mexicaan om de tafel. De la Vega nam daar het besluit om weg te gaan. “Volgens alle betrokken partijen is die beslissing het beste voor Roda”, zei de burgemeester.