Koningin Máxima spreekt met ambassadeurs over werk

Hare Majesteit Koningin Máxima bracht 3 oktober een bezoek aan MIND in Amersfoort. Samen Sterk zonder Stigma had de eer om ook een deel van het programma in te mogen vullen. De koningin sprak met drie Samen Sterk-ambassadeurs over onze droom op het gebied van werk.

Samen Sterk zonder Stigma werkt aan een toekomst waarin iedereen met een psychische aandoening ervaart dat hij of zij een volwaardige werknemer is. En dat zowel werkgevers als collega’s hen gelijkwaardig behandelen. De werkambassadeurs spraken met Koningin Máxima over wat er nodig is om deze droom te realiseren.

Werk en bespreekbaarheid

De Koningin was betrokken en stelde goede vragen aan de ambassadeurs. Er kwamen heel veel onderwerpen aan bod. Zo spraken we met haar over hoe belangrijk het is om een veilige werkomgeving te creëren en ging het over wat iemand nodig heeft om goed te kunnen functioneren. Het dilemma ‘vertel ik het wel of niet op mijn werk’ en wat de negatieve consequenties kunnen zijn als je open bent, kwamen aan bod. We spraken over werken als medicijn en hoe vervelend stigma is bij het zoeken naar een baan. Natuurlijk hadden we het ook over wat bespreekbaarheid van psychische aandoeningen op de werkvloer allemaal op kan leveren, zowel voor de werknemer als voor de werkgever.

Vooral ervaringsdeskundigen

Samen Sterk zonder Stigma is vereerd dat ze onderdeel uit mocht maken van het programma. Hare majesteit sprak gedurende de middag vooral met ervaringsdeskundigen en toonde veel interesse. Net als wij voelden de ervaringsdeskundigen zich echt gehoord. De impact van stigmatisering en de urgentie om hier aandacht aan te besteden, ook op het werk, is door onze ambassadeurs heel duidelijk en goed verwoord. We vinden het fantastisch dat Koningin Maxima laat zien dat ze begaan is met wat er speelt.