Lachgasverkoper krijgt boete van 100.000 euro

De gemeente Amsterdam heeft de lachgasverkoper Deniz Üresin een boete van 100.000 euro opgelegd. Dat bevestigt een woordvoerster van de gemeente na berichtgeving door AT5.

“De gemeente Amsterdam heeft meerdere overtredingen geconstateerd door Ufogas na het inwerking treden van de last onder dwangsom. Vrijdag heeft de gemeente het bedrijf Ufogas van Üresin laten weten dat zij een voornemen van een invorderingsschikking krijgen van in totaal 100.000 euro”, aldus de woordvoerster. De verkoper heeft twee weken de tijd om bezwaar te maken tegen de boete.

Omdat de gemeente denkt dat Ufogas door blijft gaan met het verkopen van lachgas is er ook direct een nieuwe last onder dwangsom opgelegd. Per nieuwe overtreding moet Üresin nu 15.000 euro betalen. Dit bedrag kan oplopen tot drie ton. Naast Ufogas heeft de gemeente ook aan verkopers een boete opgelegd.

Üresin zei in een reactie tegen AT5 niet van plan te zijn de verkoop van lachgas te staken en dat zijn medewerkers gewoon doorgaan. “Ik stop pas als ik een miljoen euro aan boetes heb”, aldus Üresin in een reactie tegen de lokale nieuwszender.