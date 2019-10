Maastunnel Rotterdam geopend met hardlopen

Zaterdag zijn de autobuizen van de Maastunnel voor één keer opengesteld voor voetgangers, om te vieren dat dit Rotterdamse icoon is gerenoveerd. Daardoor kunnen automobilisten tot middernacht de tunnel niet in.

Deze verbinding tussen Rotterdam-Noord en -Zuid is sinds half augustus weer begaanbaar voor verkeer, maar wordt nu officieel geopend. Gedurende de hele dag zijn er activiteiten, te beginnen met met een hardloopwedstrijd door de tunnel. Aan beide uiteinden zijn podia opgesteld met muziek en theater. Burgemeester Ahmed Aboutaleb zal de Maastunnel ’s avonds officieel openen.

De renovatie en restauratie van beide autobuizen begon op 3 juli 2017. Op 19 augustus dit jaar was de Maastunnel weer open voor verkeer. De voetgangers- en de fietstunnel worden momenteel onder handen genomen, maar blijven wel open. Dat duurt tot halverwege volgend jaar.

De tunnel onder de Nieuwe Maas is een rijksmonument en sinds 1942 in gebruik. Door de belangrijkste oeververbinding tussen Rotterdam-Noord en -Zuid rijden vandaag de dag circa 60.000 voertuigen per dag en op heel drukke dagen zelfs 100.000.