Schiphol onderzoekt taxisysteem

Schiphol gaat het taxisysteem op de luchthaven onderzoeken. Schiphol meldt dit na een bericht in NRC waarin wordt gesteld dat taxichauffeurs de afgelopen jaren heimelijk duizenden euro’s contant moesten betalen om te mogen rijden vanaf de luchthaven. De directeur van het taxibedrijf waaraan ze betaalden, was tegelijkertijd politieagent in Amsterdam. NRC zegt gesprekken te hebben gevoerd met zestig betrokkenen.

Schiphol is de enige plek in Nederland waar nog met een vergunningensysteem voor taxichauffeurs wordt gewerkt. Chauffeurs moesten grote bedragen betalen aan een van de drie taxibedrijven met een vergunning om op Schiphol te mogen rijden, schrijft NRC. De politie en Belastingdienst zouden niets gedaan hebben met meldingen van deze betalingen aan de agent.

“Schiphol neemt de berichtgeving van NRC zeer serieus en stelt een onderzoek in”, staat in een verklaring.