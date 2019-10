Twee dagen snuffelen aan wetenschap en tech

Op tientallen plekken in het land kunnen mensen zaterdag en zondag kijken naar wetenschap en technologie. Onderzoeksinstellingen, universiteiten, bedrijven en musea zetten hun deuren open tijdens het Weekend van de Wetenschap. Voor sommige activiteiten moet worden betaald, andere delen van het programma zijn gratis.

Mensen kunnen onder meer naar Noordwijk. Ruimtevaartlab ESTEC houdt zondag een open dag, die al is uitverkocht. Op zaterdag vertellen twee astronauten, Walter Cunningham (87) en Russell Schweickart (83), in een theater over hun werk in de jaren 60. Zij voerden testvluchten uit voor het Apollo-programma en plaveiden daarmee de weg voor de eerste maanlanding. De Nederlandse astronaut André Kuipers en Leiderdorper Scott Millican, trainer van onder meer Neil Armstrong, zijn er ook bij.

In Venlo kunnen kinderen een zelfsturende auto bouwen, in Nijmegen legt Heinz uit hoe ketchup wordt gemaakt, in Almere kunnen jongeren leren hoe ze hun eigen games moeten maken en in Helmond is de zonneauto Lightyear One te zien. Ook op locaties als het wetenschapsmuseum NEMO in Amsterdam, Defensie in Vught en het Van Gogh Museum in Amsterdam is van alles te doen.

Het Weekend van de Wetenschap trok vorig jaar ruim 150.000 bezoekers.