De politie heeft in Steenbergen (Noord-Brabant) twee vrouwen van 18 en 39 jaar aangehouden in verband met een onderzoek naar de verdwijning van een man uit het Belgische Zoersel. Een woning en een loods in Steenbergen worden onderzocht.

De politie werkt nauw samen met haar collega’s uit BelgiĆ«.

De Belg is voor het laatst op 2 juni gezien.