Burgemeester Krikke van Den Haag stapt op

Burgemeester Pauline Krikke van Den Haag stapt op, zo maakte ze zondag bekend in een videoverklaring op Instagram. Zij was onder vuur komen te liggen na harde conclusies van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over het verloop van de afgelopen nieuwjaarsnacht. Toen trok een regen van vonken over Scheveningen door uit de hand gelopen vreugdevuren. Vanuit de gemeenteraad werd er al geroepen om haar aftreden.

“Het zal niemand zijn ontgaan dat ik zelf ook onder vuur lig”, aldus Krikke (VVD). “Het aanstaande debat over het rapport wordt binnen en buiten het stadhuis al in alle hevigheid gevoerd en spitst zich steeds meer toe op mijn functioneren.” Ze vervolgt: “Ik heb zojuist de commissaris van de Koning verzocht mij per onmiddellijke ingang ontslag te verlenen. Ik ben met hart en ziel burgemeester van Den Haag geweest”, aldus Krikke in de verklaring. Ze zei dat de beslissing haar zwaar viel, maar dat ze de voortgang van het denken en doen in Den Haag niet in de weg wil zitten.

Het vernietigende rapport van de OVV verscheen afgelopen donderdag. Een dag eerder klapte de coalitie in de hofstad na de verdenkingen van corruptie tegen twee wethouders van de partij Hart voor Den Haag/Groep de Mos. Wethouders Richard de Mos en Rachid Guernaoui worden ervan verdacht dat ze tegen betaling vergunningen hebben geregeld voor ondernemers.

De Mos was eerste loco-burgemeester en dus aanvankelijk de meest aangewezen persoon om de taken van Krikke waar te nemen. Echter, doordat hij zich terugtrok als wethouder, geldt de tweede loco-burgemeester Boudewijn Revis nu als meest logische kandidaat. Daar wordt mogelijk zondag al meer over duidelijk. Het college vergadert vanaf 20.00 uur.

“Ik heb eerder deze week twee wethouders dringend moeten verzoeken hun taken neer te leggen”, aldus Krikke. “Ik kan dan ook niet anders dan hetzelfde doen als wat ik van mijn wethouders heb gevraagd namelijk om de voortgang van het denken en doen in Den Haag niet in de weg te zitten.”

Krikke was sinds maart 2017 burgemeester van Den Haag.