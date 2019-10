Ex-voorzitter VVD Henry Keizer overleden

Voormalig VVD-voorzitter Henry Keizer is zaterdag na een kort ziekbed overleden in Den Haag. Dat heeft een woordvoerder namens zijn vrouw laten weten. Zijn overlijden was geheel onverwacht.

Keizer (59) was voorzitter van de Raad van Bestuur van uitvaartbedrijf de Facultatieve Groep. Door de overname daarvan raakte hij in opspraak en legde hij in 2017 het voorzitterschap van de VVD neer “om de partij niet verder in diskrediet te brengen”. Er liep een strafrechtelijk onderzoek tegen hem op verdenking van oplichting en valsheid in geschrifte.