GroenLinksers verdeeld over ‘steun-strategie’

De veelbesproken nieuwe strategie van GroenLinks om hoe dan ook voor de begrotingsplannen van het kabinet te stemmen, valt niet bij iedereen in de smaak. De achterban van de oppositiepartij is sterk verdeeld over het plan van Jesse Klaver, blijkt uit de jongste peiling van Maurice de Hond.

In totaal denkt bijna de helft van de gepeilde kiesgerechtigden dat de strategie niet goed zal werken. Een derde van de GroenLinks-stemmers sluit zich daarbij aan. Een op de vijf GroenLinks-kiezers denkt dat die partij nu minder gedaan zal krijgen in het parlement.

De huidige coalitie is afhankelijk van GroenLinks voor een meerderheid in de Eerste Kamer. Normaal gesproken vragen oppositiepartijen in zo’n geval om toezeggingen in ruil voor steun. Maar omdat het kabinet wel extra geld bijlegt voor onderwerpen die GroenLinks belangrijk vindt, wil de partij geen ‘politieke spelletjes’ spelen: ook als ze niets extra’s krijgt, zou de partij de begroting uiteindelijk steunen. Daarom kondigde Klaver die steun nu al van te voren aan.

Bij lokale politici van de partij lijken hier nogal wat vragen over te zijn. Op sociale media uiten actieve GroenLinksers hun onbegrip.

Ook de PvdA, waar GroenLinks de afgelopen jaren veel mee optrok, reageert verbaasd. Die partij eist in ieder geval extra geld voor leraren, en het liefst ook investeringen in de woningmarkt, voordat ze akkoord gaat met de begrotingen van het kabinet.