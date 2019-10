‘In 2021 weer nachttrein Wenen-Amsterdam’

Als het aan het Oostenrijkse spoorwegmaatschappij ÖBB ligt, komt er toch weer een nachttrein tussen Amsterdam en Wenen. In een interview met de Wiener Zeitung zegt ÖBB-topman Andreas Matthä: “We plannen vanaf januari 2020 een Nightjet naar Brussel en werken daar met spoed aan. Een nachttreinverbinding naar Amsterdam komt het jaar daarop.”

In december 2016 vertrok de laatste slaaptrein vanuit Amsterdam naar München/Zürich. De service stopte omdat de Duitse spoorwegen er geen heil meer in zagen door het teruglopende aantal passagiers. ÖBB nam de nachttreinen deels over van Deutsche Bahn, maar liet die vertrekken vanuit Düsseldorf.

Nu vliegen en autorijden in de klimaatdiscussie steeds vaker in het verdomhoekje worden gezet, lijkt de trein weer een goed alternatief te worden.